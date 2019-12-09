Путин и Зеленский в Париже: кто вошел в делегации президентов

В делегации Украины и России, в том числе, вошел менеджмент "Нафтогаза" и "Газпрома"
Президенты Украины и России - Владимир Зеленский и Владимир Путин - прибыли на встречу в Париже с делегациями, в состав которых, в том числе, вошел менеджмент "Нафтогаза" и "Газпрома". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности, в делегацию Зеленского на переговорах в Париже вошли:
Фото: делегация Украины
Также известно, что в делегацию Путина вошли:
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры "нормандской четверки" уже прибыли в Елисейский дворец. Кроме того, известно, что на данный момент президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Отметим, сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар заявила, что в Париже на встрече в нормандском формате обсудят так называемую "формулу Штайнмайера".