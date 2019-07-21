В Раду проходят пять партий

На выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил. Данные по состоянию на 20:00 обнародовала на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:

"Слуга народа" - 44,2% "Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4% "Европейская солидарность" - 8,8% "Батькивщина" - 7,4% "Голос" - 6,5%

Остальные партии набирают меньше необходимых 5% голосов и в Верховною раду не проходят.

Данные экзит-пола:

1 «Слуга народа» 44,2% 2 «Оппозиционная платформа – За життя» 11,4% 3 «Европейская солидарность» 8,8% 4 ВО «Батькивщина» 7,4% 5 «Голос» 6,5% 6 «Сила и Честь» 4,3% 7 «Оппозиционный блок» 3,3% 8 «Партия Шария» 3,1% 9 Радикальная партия Олега Ляшко 2,8% 10 «Украинская стратегия Гройсмана» 2,2% 11 ВО «Свобода» 2,1% 12 «Гражданская позиция» 0,9% 13 «Самопоміч» 0,7% 14 Партия Зеленых Украины 0,6% 15 Аграрная партия Украины 0,5% 16 «Рух нових сил Михаила Саакашвили» 0,4% 17 «Сила людей» 0,3% 18 «Сила права» 0,2% 19 «Социальная справедливость» 0,2% 20 «Патриот» 0,1% 21 «Незалежнисть» 0,1% 22 ВО «Факел» 0,0%

Ошибка выборки составляет 0,5-1,0%.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, лидируют следующие партии: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

Отметим, по данным экзит-пола ТСН на 18:00, в парламент проходят: "Слуга народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,5%, "Европейская солидарность" - 8,5% , "Батькивщина" - 7,7%, Голос" - 6,0%.

Как подсчитало РБК-Украина, по предварительным данным Национального экзит-пола на 18:00, партии получат в Раде: "Слуга народа" - 127 мест, "Оппозиционная платформа - За життя" - 33 места, "Европейская солидарность" - 26 мест, "Батькивщина" - 22 места, "Голос" - 18 мест. Остальные 199 мандатов получат депутаты-мажоритарщики.