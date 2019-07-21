У Раду проходять п'ять партій

На виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил. Дані станом на 20:00 оприлюднила на прес-конференції директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:

"Слуга народу" - 44,2% "Опозиційна платформа - За життя" - 11,4% "Європейська солідарність" - 8,8% "Батькивщина" - 7,4% "Голос" - 6,5%

Інші партії набирають менше необхідних 5% голосів і до Верховної ради не проходять.

Дані екзіт-полу:

1 «Слуга народу» 44,2% 2 «Опозиційна платформа – За життя» 11,4% 3 «Європейська Солідарність» 8,8% 4 Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 7,4% 5 «Голос» 6,5% 6 «Сила і Честь» 4,3% 7 «Опозиційний блок» 3,3% 8 «Партія Шарія» 3,1% 9 Радикальна партія Олега Ляшка 2,8% 10 «Українська стратегія Гройсмана» 2,2% 11 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 2,1% 12 «Громадянська позиція» 0,9% 13 «Об’єднання «Самопоміч» 0,7% 14 Партія Зелених України 0,6% 15 Аграрна партія України 0,5% 16 «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» 0,4% 17 «Сила людей» 0,3% 18 «Сила права» 0,2% 19 «Соціальна справедливість» 0,2% 20 «Патріот» 0,1% 21 «Незалежність» 0,1% 22 Всеукраїнське об’єднання «Факел» 0,0%

Помилка вибірки складає 0,5-1,0%.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, лідирують наступні партії: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

Зазначимо, за даними екзит-полу ТСН на 18:00, до парламенту проходять: "Слуга народу" - 44,4%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,5%, "Європейська солідарність" - 8,5% , "Батьківщина" - 7,7%, Голос" - 6,0%.

Як підрахувало РБК-Україна, за попередніми даними Національного екзит-полу на 18:00, партії отримають в Раді: "Слуга народу" - 127 місць, "Опозиційна платформа - За життя" - 33 місця, "Європейська солідарність" - 26 місць, "Батьківщина" - 22 місця, "Голос" - 18 місць. Решта 199 мандатів отримають депутати-мажоритарники.