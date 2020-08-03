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З'явились фото з місця захоплення банку в Києві

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 13:30
З'явились фото з місця захоплення банку в Києві
Фото: місце захоплення банку в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Будівлю погрожує підірвати 35-річний чоловік

У Києві чоловік погрожує підірвати відділення АТ "Універсал Банк". З місця події з'явились перші фото.

Фото опублікувала прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

На фото зображено, як біля бізнес-центру "Леонардо" зібрались правоохоронці, зокрема Державна служба з надзвичайних ситуацій, Нацполіція, а також "швидка допомога".

Фото: місце захоплення банку в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)

Що відомо: невідомий чоловік віком до 35 років зайшов у відділення банку і сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба. Він попросив викликати поліцію. Наразі там знаходиться керівник відділення.

Правоохоронці ведуть з чоловіком переговори. Введена спецоперація "Грім".

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік повідомив про захоплення автобуса з пасажирами. Терористом виявився місцевий мешканець Максим Кривош.

Зазначимо, що терорист, який захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, раніше вже перебував під наглядом правоохоронних органів.

Як повідомляло РБК-Україна, у МВС пояснили, чому президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька.

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