Появились фото с места убийства боевика в Мариуполе

В сети появились фото и видео с места убийства боевика Романа Джумаева в Мариуполе Донецкой области. Материалы публикует местный сайт 0629.com.ua.

Сообщается, что, по данным медиков, на теле Джумаева обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина умер до приезда "скорой помощи". Также сообщается, что в момент убийства Джумаева в квартире могли находиться его родственники.

Фото: место убийства боевика Джумаева (0629.com.ua)

По уточненным данным, после инцидента бабушку Джумаева увезли в больницу, а на месте инцидента присутствует его мать. Предположительно, в него выстрелили семь раз.

Фото: место убийства боевика Джумаева (0629.com.ua)

Отметим, ранее стало известно, что неизвестные расстреляли Джумаева на пороге квартиры. На данный момент полиция официальных комментариев не дает. Известно, что жертву в начале августа отпустили под домашний арест. Его обвиняли в участии в террористической организации, в частности, в боевых действиях против украинской армии на стороне "Донецкой народной республики".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом задержали боевика "ДНР". По данным следствия, задержанный подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе.

Отметим, до этого стало известно, что обмен пленными между Украиной и террористическими организациями "Донецкой и Луганской народными республиками" может состояться в конце сентября 2019 года.