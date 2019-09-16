В Мариуполе расстреляли отпущенного под домашний арест боевика

Фото: Роман Джумаев (crime-ua.com)

В Мариуполе сообщили о расправе над боевиков Романом Джумаевым

В Мариуполе неизвестные расстреляли отпущенного под домашний арест боевика "Донецкой народной республики" Романа Джумаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт 0629.com.ua.

Сообщается, что инцидент произошел в многоэтажке на улице Воинов-освободителей, в которой жил Джумаев. По данным портала, неизвестные расстреляли его на пороге квартиры. В полиции сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа, а первые комментарии обещают дать в течение суток.

Как утверждает мариупольский сайт, погиб именно бывший боевик "ДНР" Роман Джумаев, которого в начале августа суд отпустил под домашний арест. Джумаева обвиняли в участии в террористической организации, ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Уроженец Мариуполя вступил в "ДНР" в 2014 году, принимал участие в боях против украинской армии за Донецкий аэропорт и Дебальцево. Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь, позже переехал в Россию. Был задержан в сентябре 2017 года, когда попытался выехать на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, в декабре 2018 года в Мариуполе разгорелся скандал, когда стало известно, что Джумаев уже после задержания открыл киоск и "вывесил флаг Украины". Впоследствие его доставили в участок за инцидент с активистом.

Ранее также сообщалось, что в Одессе будут судить троих местных жителей, которые в 2015 году участвовали в военных действиях на Донбассе на стороне так называемой "ДНР".