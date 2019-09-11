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На админгранице с Крымом задержан боевик "ДНР"

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 10:43
На админгранице с Крымом задержан боевик "ДНР"
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Боевик разочаровался в идеях русского мира

Во вторник, 11 сентября, украинские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом задержали боевика "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что боевика задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" во время проверки. Он прибыл с территории оккупированного украинского полуострова.

"С территории оккупированного Крыма до контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" прибыл 35-летний боевик с позывным "Коршун". Во время проведения проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске. Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержанный находился в составе "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем он разочаровался в идеях "русского мира" и уехал на заработки в Россию.

Пограничники передали боевика сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, 10 сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Северодонецка, завербованного пророссийской террористической организацией "ЛНР". Он собирал информацию об украинских правоохранительных органах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, шесть военнослужащих получили ранения.

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