В "ДНР" заявили об обмене пленными с Украиной в конце сентября

Фото: Дарья Морозова (twitter.com IANovorossia)

Обмен планируется уже в конце сентября

Обмен пленными между Украиной и террористическими организациями "Донецкой и Луганской народными республиками" может состояться в конце сентября 2019 года. Об этом заявила "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По словам представительницы оккупационных сил, обмен планируется в конце сентября этого года. Также Морозова призвала Киев "не политизировать" процесс обмена пленными.

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и до конца сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить свои договоренности", - отметила она.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что видят прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Также в российском руководстве отметили, что процесс обмена важен для урегулирования ситуации на востоке Украины.

РБК-Украина писало, что по данным основателя расследовательского издания "Bellingcat" Элиота Гіггинса, Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля в деле сбития самолета рейса МН17 Владимира Цемаха в обмен на освобождение незаконно осужденных украинцев.

Добавим, что сегодня ожидалось завершение процесса обмена удерживаемыми между Украиной и Россией. Однако в Службе безопасности Украины заявили, что официально обмен пленными между Украиной и Россией сегодня не планировался. Также в СБУ добавили, что точная дата завершения обмена пока не определена.