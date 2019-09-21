В Киеве грузовик протаранил троллейбус с пассажирами

Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

В результате ДТП с троллейбусом пострадавших нет

В Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что у грузовика "Газель" на ходу лопнуло колесо, когда он проезжал рядом с троллейбусом, в результате чего грузовик занесло, и он протаранил общественный транспорт. В результате удара участников ДТП протащило вперед еще на несколько метров.

Также сообщается, что на момент аварии в троллейбусе были пассажиры, однако пострадавших нет.

Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на улице Академика Королева автомобиль въехал в толпу, которая собралась на протест против строительства на территории детского сада. Участники акции заблокировали дорогу, когда подъехал автомобиль Nissan. Сначала автомобиль сбавил скорость, но затем двинулся вперед и сбил двух человек - одну из участниц акции и полицейского.

Ранее также в Черновцах пьяный водитель на автомобиле врезался в дом, после чего устроил стрельбу.