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З'явилися фото з місця смертельної ДТП під Одесою

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 16:09
З'явилися фото з місця смертельної ДТП під Одесою
Фото: ДТП під Одесою (od.dsns.gov.ua)

У ДТП під Одесою потрапила маршрутка з пасажирами

У мережі з'явилися фото з місця смертельної ДТП під Одесою, в результаті якої загинули щонайменше дев'ять людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Як повідомляє ДСНС, в ДТП потрапили рейсова маршрутка "Мерседес Спринтер" і вантажівка ДАФ. Інцидент стався в Овідіопольському районі, на 12 км траси Одеса - Білгород-Дністровський в районі Гребного каналу.

По прибуттю на місце ДТП рятувальники допомогою гідравлічних інструментів дістали тіла чотирьох загиблих, а також двох постраждалих.

"В результаті ДТП загинули 9 осіб і троє постраждали, двоє з яких - водії", - уточнили в ГСЧС.

З'явилися фото з місця смертельної ДТП під Одесою

Фото: ДТП під Одесою (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миргороді (Полтавська область) 21 вересня сталася потрійна ДТП, жертвами якого стали 2 людини. Аварія сталася за участю легкового автомобіля Ford Mondeo, мікроавтобуса Mercedes Vito і позашляховика Hover.

Відзначимо, в Києві сьогодні на вулиці Олени Теліги вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами, постраждалих в результаті інциденту немає.

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