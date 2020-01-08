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Появились фото с места крушения украинского самолета в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 07:05
Появились фото с места крушения украинского самолета в Иране
Фото: место крушения украинского самолета (alihashem_tv)

Иранские спасатели говорят, что нет шансов на то, что кто-то выжил

Опубликованы первые фотографии с места крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом в Twitter сообщил журналист BBC в Иране Али Хашем.

Он также сообщил, что согласно данным иранских служб спасения, "очень маловероятно, что кто-нибудь выжил".

Также появилось первое видео уже непосредственно с места падения самолета. Видно обломки Boeing 737 и обгоревшие остатки корпуса самолета.

Фото: место крушения украинского самолета (alihashem_tv)

Напомним, как сообщил иранский Красный Полумесяц, в результате крушения украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

Вскоре появилось видео момента падения украинского самолета, который разбился в Иране неподалеку от аэропорта имама Хомейни. На видео видно, как самолет вдали резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка. Самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии" следовал по рейсу Тегеран-Киев.

Ранее, 27 декабря 2019 в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили и находятся в больнице.

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