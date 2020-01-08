ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилися фото з місця катастрофи українського літака в Ірані

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 07:05
З'явилися фото з місця катастрофи українського літака в Ірані
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Іранські рятувальники кажуть, що немає шансів на те, що хтось вижив

Опубліковані перші фотографії з місця аварії літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це у Twitter повідомив журналіст BBC в Ірані Алі Хашем.

Він також повідомив, що згідно з даними іранських служб порятунку, "дуже малоймовірно, що хто-небудь вижив".

Також з'явилося перше відео вже безпосередньо з місця падіння літака. Видно уламки Boeing 737 і обгорілі залишки корпусу літака.

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Нагадаємо, як повідомив іранський Червоний Півмісяць, у результаті катастрофи українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.

Незабаром з'явилося відео моменту падіння українського літака, який розбився в Ірані неподалік від аеропорту імама Хомейні. На відео видно, як літак різко знижується, а при зіткненні з землею, на небі з'являється яскравий спалах. Літак авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії" слідував за маршрутом Тегеран-Київ.

Раніше, 27 грудня 2019 у Казахстані сталася авіакатастрофа, у якій загинули 12 людей, ще майже 70 постраждали. На борту літака були два громадянина України, вони вижили і перебувають в лікарні.

Опубліковано відео аварії літака МАУ в Ірані В Ірані впав український літак зі 180 пасажирами на борту
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся