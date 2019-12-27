Авиакатастрофа в Казахстане: на борту самолета были два украинца

Фото: крушение самолета в Казахстане (twitter.com/yujanka1925)

На борту разбившегося самолета в Казахстане были четверо иностранцев

На борту разбившегося самолета в Казахстане были два гражданина Украины, они живы. Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстана", ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

Кроме украинцев, на борту самолета были один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране, в результате которой уже погибли 15 людей. Открыто дело по статье 344 часть 3 ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта") УК РК.

Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова и командир воздушного судна.

Кроме того, очевидцы рассказали детали авиакатастрофы в Казахстане. Вокруг кричали о том, что самолет может взорваться.