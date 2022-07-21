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Появились детали уничтожения российской ДРГ под Харьковом

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Харьков, Четверг 21 июля 2022 12:11
Появились детали уничтожения российской ДРГ под Харьковом Фото: разведки уничтожили российскую ДРГ в Дементиевке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появились детали спецоперации ВСУ по ликвидации вражеской ВРГ в Дементиевке Дергачевского района Харьковской области. В нее входили морские пехотинцы Северного флота России, одного спецназовца удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Началось все с того, что для выявления передовых позиций противника и его ДРГ ночью разведчики применили тепловизионный квадрокоптер. С воздуха на окраине села было обнаружено большое скопление личного состава без бронетехники. По этим целям было произведено 7 сбросов ручных гранат Ф-1 с квадрокоптера", - рассказал офицер разведгруппы "Кедр".

По его словам, после этого все также ночью четверо разведчиков отправились проверить последствия сбросов гранат, поскольку тепловизор показал наличие еще нескольких оккупантов, оставшихся в разрушенных зданиях после поражения. По дороге бойцы попали в засаду и понесли потери.

Двум разведчикам ничего не оставалось, как вступить в бой с российской ДРГ в составе 12-13 военных, в том числе пулеметчика и снайпера. Ликвидировав двух россиян и ранив троих, разведчики отошли. И уже в светлое время суток с подкреплением удалось разгромить вражескую ДРГ и захватить в плен командира взвода ДРГ.

Как сообщалось, в ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МО Украины был захвачен в плен российский разведчик.

Напомним, ВСУ ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38850 военных.

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