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В Харьковской области разведчики уничтожили ДРГ российских морпехов

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Дергачи, Понедельник 18 июля 2022 15:10
В Харьковской области разведчики уничтожили ДРГ российских морпехов Фото: разведки уничтожили российскую ДРГ у Дергачей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. В нее входили морские пехотинцы Северного флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Разведгруппа "Кедр" обнаружила в селе Дементьевка Дергачевского района российскую ДРГ. Крупное подразделение оккупантов размещалось в разрушенных домах.

Украинские разведчики открыли огонь и уничтожили 36 морпехов, многих ранили. Позже "Кедр" с нацгвардейцами и бойцами теробороны, несмотря на значительное численное превосходство врага, в боях заставили оккупантов отойти.

Защитники получили многочисленные трофеи и взяли в плен раненого командира взвода ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года рождения, Станислав Трутнев. Он является военнослужащим 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. До этого три года он был в Сирии.

Сейчас командир оккупантов находится одном из госпиталей в Украине.

Напомним, в перехваченном разговоре оккупант рассказал, что спецназ РФ несет большие потери возле Изюма Харьковской области.

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