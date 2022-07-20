В Белогоровке военные ГУР захватили российского разведчика: что он рассказал

В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МО Украины был захвачен в плен российский разведчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Разведчик ГУР ВС России при допросе пытался ввести в заблуждение украинских военных. Однако после проверки телефона, все стало понятно. Будучи опытным разведчиком, он имел свой цифровой дневник. Там его "боевой путь", общение с семьей, девушкой и любовницей.