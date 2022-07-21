Еще 100 оккупантов ликвидировано: Генштаб назвал новые потери РФ в войне
Фото: ВСУ ликвидировали 100 оккупантов (Getty Images)
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38850 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Словянском направлении.
Общие боевые потери России на 21 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 850 (+100) человек ликвидировано;
- танков - 1704 (+4);
- боевых бронированных машин - 3912 (+7);
- артиллерийских систем - 859 (+3);
- РСЗО - 251 (+1);
- средства ПВО - 113 (+0);
- самолетов - 221 (+0);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 710 (+7);
- крылатые ракеты - 167 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6);
- специальной техники - 72 (+2).
Напомним, ВСУ за день выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров.
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