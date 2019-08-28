Появились детали телефонного разговора Зеленского с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Ангелой Меркель поблагодарил Федерального канцлера Германии за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России к "Большой семерке" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кроме результатов саммита "Группы семи" в Биаррице главы государств обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины. В частности, Зеленский сообщил о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

Также президент подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе, которое возможно с использованием политико-дипломатических механизмов.

"Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта", - указано в заявлении пресс-службы.

Также сообщается, что Ангела Меркель поддерживает усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Канцлер также согласилась с необходимостью проведения нормандской встречи на высшем уровне в ближайшее время.

"Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", - резюмировали в Офисе президента.

Напомним, как ранее заявил советник президента Трампа Джон Болтон во время визита в Украину, США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате.