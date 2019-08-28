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Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Новости » Политика    28.08.2019 - 21:08
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Детали общения не сообщаются

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

Детали телефонного разговора не сообщаются, хотя отмечается, что это уже четвертый разговор между лидерами Украины и Германии за последние месяцы.

"Сегодня состоялся 4-й за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Также Мельник сообщил о встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которой были обсуждены перспективы предстоящей встречи в нормандском формате.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом. Встреча планируется 1 сентября в польской Варшаве.

Также сообщалось, что США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате. Об этом заявил советник президента Трампа Джон Болтон во время визита в Украину.

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