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США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате, - Болтон

Новости » Политика    28.08.2019 - 16:42
США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате, - Болтон
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон считает конфликт на Донбассе глобальным вопросом

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к встрече в нормандском формате, относительно урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Болтон, конфликт на Донбассе является более глобальным вопросом, чем просто европейский спор.

"США готовы любым способом приобщиться к усилиям в этом направлении. Потому что то, что происходит в Украине нельзя рассматривать как чисто европейский спор. Это более глобальный вопрос. Поэтому в свое время и был создан альянс НАТО, из-за опыта, который мы имели из-за причастности к двум мировым войнам. Поэтому вопрос безопасности и мира в Европе остается важными для нас", - заявил Болтон.

Также представитель США отметил, что встреча в нормандском формате должна пройти в ближайшем будущем.

"Французская и немецкая стороны обсудили вопрос нормандского формата на встрече "Большой семерки". Они планируют эту встречу организовать в будущем через некоторое время. Но для таких встреч, надо хорошо подготовиться и опираться на опыт, который был в прошлом. Ведь если не было положительных наработок в предыдущих встречах, то какой смысл проводить такие конференции", - отметил советник Трампа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Варшаве. Встреча должна состояться 1 сентября.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкинормандский формат
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