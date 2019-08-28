З'явилися деталі телефонної розмови Зеленського з Меркель

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Ангелою Меркель подякував Федерального канцлера Німеччини за послідовну позицію ФРН про неможливість повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Крім результатів саміту "Групи семи" у Біарріце глави держав обговорили ситуацію з безпекою на сході України. Зокрема, Зеленський повідомив про виконання українською стороною домовленостей по розведенню сил і засобів в районі Станиці Луганської.

Також президент підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі, яке можливе з використанням політико-дипломатичних механізмів.

"Президент України закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту", - зазначено в заяві прес-служби.

Також повідомляється, що Ангела Меркель підтримує зусилля України по встановленню миру на Донбасі. Канцлер також погодилася з необхідністю проведення нормандської зустрічі на вищому рівні найближчим часом.

"Досягнута домовленість про підготовчої зустрічі дипломатичних радників голів держав і урядів 2 вересня цього року", - резюмували в Офісі президента.

Нагадаємо, як раніше заявив радник президента Трампа Джон Болтон під час візиту в Україну, США готові приєднатися до переговорів у нормандському форматі.