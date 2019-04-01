Появились данные подсчета 55% протоколов

Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 показывают лидерство Зеленского в первом туре

Подсчет результатов выборов 2019 по состоянию на 09:16 показывает лидерство Владимира Зеленского. Соответствующие данные обнародованы на табло Центризбиркома через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным подсчета 55,50% протоколов, Зеленский набирает 30,25% голосов. Далее идут Петр Порошенко (16,54%) и Юлия Тимошенко (13,09%). Юрий Бойко набирает 11,51% голосов, Анатолий Гриценко - 7,12%.

Напомним, ранее стали известны результаты выборов 2019 на некоторых заграничных участках. В частности, на территории Беларуси проголосовали 749 украинцев. По результатам подсчетов, 281 человек проголосовал за Зеленского, 206 - за Петра Порошенко , 58 - за Юрия Бойко, 56 - за Александра Вилкула, 43 - Игоря Смешко, 42 - Анатолия Гриценко, 31 - за Юлию Тимошенко.

В то же время во Франции, по результатам обработки 1029 бюллетеней, Порошенко получил 479 голосов (46,55%), на втором месте оказался Владимир Зеленский - у него 171 голос (16,62%). При этом третьим стал Анатолий Гриценко - за него проголосовали 165 избирателей (16,04%). Игорь Смешко с 84 голосами (8,16%) стал четвертым, за Руслана Кошулинского голоса отдали 48 избирателей (4,67%). Юлия Тимошенко замкнула топ-6 с 42 голосами (4,08%).