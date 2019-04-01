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В Беларуси подсчитали голоса на выборах президента Украины

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 06:36
В Беларуси подсчитали голоса на выборах президента Украины
Фото: украинское посольство в Минске (wikipedia.org)

В Беларуси лидирует Зеленский

В столице Беларуси, Минске, участковая комиссия зарубежного округа завершила подсчет голосов на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Всего участие в выборах на территории Беларуси приняли 749 граждан Украины. По результатам подсчетов, из них проголосовали 281 за Владимира Зеленского, 206 - за Петра Порошенко , 58 - за Юрия Бойко, 56 - за Александра Вилкула, 43 - Игоря Смешко, 42 - Анатолия Гриценко, 31 - за Юлию Тимошенко.

Также в комиссии отметили, что никаких жалоб о нарушениях не поступало. Четверо международных наблюдателей следили за выборами в Минске.

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - прокомментировала наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев Валентина Логвин.

Напомним, недавно результаты выборов президента Украины озвучили во Франции. В частности, по результатам обработки 1029 бюллетеней, что соответствует количеству избирателей, которые приняли участие в голосовании в Париже, лидирует Петр Порошенко - он получил 479 голосов (46,55%). На втором месте Владимир Зеленский - 171 голос (16,62%).

Добавим, по состоянию на 6:12 в понедельник, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия проработала более 35% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский - 30,22% голосов. На втором месте Петр Порошенко - 16,69% голосов. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко-13,14% голосов "за".

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