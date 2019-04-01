З'явилися дані підрахунку 55% протоколів

Фото: вибори 2019 (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 показують лідерство Зеленського в першому турі

Підрахунок результатів виборів 2019 станом на 09:16 показує лідерство Володимира Зеленського. Відповідні дані оприлюднено на табло Центрвиборчкому через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За даними підрахунку 55,50% протоколів, Зеленський набирає 30,25% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко (16,54%) і Юлія Тимошенко (13,09%). Юрій Бойко набирає 11,51% голосів, Анатолій Гриценко - 7,12%.

Нагадаємо, раніше стали відомі результати виборів 2019 на деяких закордонних дільницях. Зокрема, на території Білорусі проголосували 749 українців. За результатами підрахунків, 281 особа проголосувала за Зеленського, 206 - за Петра Порошенка , 58 - за Юрія Бойка, 56 - за Олександра Вілкула, 43 - Ігоря Смешка, 42 - Анатолія Гриценка, 31 - за Юлію Тимошенко.

У той же час у Франції, за результатами обробки 1029 бюлетенів, Порошенко отримав 479 голосів (46,55%), на другому місці опинився Володимир Зеленський - у нього 171 голос (16,62%). При цьому третім став Анатолій Гриценко - за нього проголосували 165 виборців (16,04%). Ігор Смешко з 84 голосами (8,16%) став четвертим, за Руслана Кошулинського голоси віддали 48 виборців (4,67%). Юлія Тимошенко замкнула топ-6 із 42 голосами (4,08%).