Повысили ставки: как Украина активизирует переговоры по Донбассу

Команда Зеленского активизирует мирные переговоры (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Россия продолжает саботировать мирные переговоры по Донбассу. Ситуация на фронте в последние недели обострилась, вплоть до того, что террористы "Л/ДНР" привели силы в полную боеготовность.

Россияне в ТКГ обвиняют официальный Киев в срыве переговоров, а в Кремле сетуют, что позитивной динамики в отношениях с украинской властью нет. Как команда Зеленского пытается активизировать мирный процесс – в материале РБК-Украина.

Несмотря на попытки украинских дипломатов ускорить "минский процесс" и видимую поддержку западных партнеров, прогресса в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не видно.

Более того российская сторона и "приглашенные" из ОРДЛО обвиняют официальный Киев в нежелании идти на диалог. Боевики на Донбассе в это время начали угрожать, что передвинут линию фронта вглубь подконтрольной Украине территории.

Следующая встреча в "нормандском формате" напрямую зависит от выполнения договоренностей, достигнутых в Париже в декабре прошлого года. Но ни один из пунктов до конца реализовать так и не удалось.

Напротив, поступают сообщения, что террористы отстраивают позиции на одном из участков разведения и минируют новый КПВВ. Западные партнеры говорят, что не планируют отказываться от санкций, но и вариантов как принудить Россию к миру пока нет.

Майское обострение

Три недели назад прошли первые переговоры Трехсторонней контактной группы при участии обновленной украинской делегации. Как уже писало РБК-Украина, теперь в "минский процесс" вовлечены двое заместителей министров и трое глав профильных комитетов Верховной рады.

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров в Минске, тогда объяснял, что Россия будет вынуждена повысить свое представительство в ТКГ, иначе ее обвинят в нежелании совместными усилиями добиваться мира на Донбассе. Однако россияне не только не добавили субъектности своей делегации, но и перешли к еще более резкой риторике.

"У дипломатов есть правило замены послов не реже одного раза в четыре года. Минским соглашениям – шесть лет. Изменение состава переговорщиков состоялось три-четыре недели назад, сейчас можно говорить, что эти изменения не нравятся только отдельным представителям РФ", – сказала РБК-Украина глава комитета Верховной рады по социальной политике Галина Третьякова, которая ведет гуманитарное направление в ТКГ.

Представитель России на Минских переговорах Борис Грызлов заявил, что новоприбывшие участники "обострили обстановку", потому что "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с "представителями Донбасса"".

Стоит отметить, что ничего нового в этой ситуации не произошло. Новая команда власти, как и предыдущая, настаивает, что прямые переговоры с боевиками невозможны.

Более того, в тот день стало известно, что так называемые "представители Донбасса" в ТКГ являются гражданами России. В "Минске" у них сохраняется статус "приглашенных". Украина же ищет вариант, как привлечь к переговорам своих граждан из числа переселенцев и жителей ОРДЛО, которые не принимали участие в боевых действиях и работе оккупационных администраций.

"На протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и ТКГ… Партия, которая называет себя "Слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это – серьезный вызов и угроза для Минского процесса", – добавил Грызлов по итогам заседания 14 мая.

С этого момента прогресс в переговорах остановился, по крайней мере, в публичной их части, а вот на фронте началось обострение. На годовщину инаугурации Владимира Зеленского, боевики на Донбассе объявили мобилизацию и выдвинули силы к передовым позициям. Террористы "ЛНР" заявили, что украинские войска обстреляли рабочих, которые ремонтировали линии электропередач. Представители ОБСЕ эту информацию не подтвердили.

"Если по нам стреляют – мы будем отвечать. Первыми мы стрелять не будем. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам. Если та сторона просто прекратит стрелять, согласно нашим Минским договоренностям, договоренностям в Нормандии, все бы закончилось. Но они не знают, что с ними тогда будет", – объяснил президент на пресс-конференции 20 мая.

На следующем заседании ТКГ конструктива в переговорах не прибавилось. Грызлов опять заявил, что к "киевской делегации есть серьезные вопросы", хотя, как оказалось, в видеоконференции он даже не участвовал.

"Что касается переговоров в целом, то украинская делегация не сорвала их, а проявила свою принципиальность и не поддалась на некоторые психологически провокативные попытки", – рассказал РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, принимающий участие в Минских переговорах.

Поле для компромисса

"Куратор" украинского направления в Кремле – замглавы АП Дмитрий Козак, 13 мая встретился в Берлине с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Немцы визит почти не комментировали. Зато сам российский чиновник заявил, что на переговорах были достигнуты некие соглашения о дальнейших шагах по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Украине эта новость была воспринята неоднозначно, с оглядкой на негласное правило: "Ничего об Украине без Украины". Козак также отметил, что прошедшие консультации дадут дополнительный импульс "нормандскому формату" и Трехсторонней контактной группе. Глава МИД Дмитрий Кулеба тогда заверил, что никакие решения без участия Украины в Берлине не принимались.

В немецкой столице 2 июня побывала и украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком – визави Козака в "неформальной части" переговоров по Донбассу. Перед этим Ангела Меркель еще раз подтвердила, что без прогресса в "минском процессе" об ослаблении санкций против России речь идти не может. Судя по событиям последних недель, говорить о прогрессе пока не приходится.

По итогам встречи с министром обороны Германии Ермак опять настоял, что базовый пункт для разведения сил на Донбассе и разминирования – это полное прекращение огня. Однако ОБСЕ утверждает, что обстрелы на линии фронта в последнее время участились. Более того, наблюдатели зафиксировали, что боевики отстраивают позиции на участке разведения возле Петровского. В штабе ООС говорят, что они также минируют территории вокруг КПВВ "Золотое".

Пока единственный трек, по которому удалось добиться значительных результатов – это освобождение удерживаемых лиц. После встречи "нормандской четверки" домой вернулись уже 96 украинцев. Но и тут, по словам Ермака, дальнейший прогресс упирается в то, что "та сторона" не допускает к местам содержания заложников Красный Крест. Без этого невозможно установить точные списки пленных и завершить обмен "всех на всех".

Но даже решение этих задач не снимает последнего вопроса, на котором должна закончиться война – местные выборы в ОРДЛО. Замглавы украинской делегации в ТКГ Александр Мережко говорит, что главная дискуссия продолжается вокруг особого статуса Донбасса. Украинская сторона последовательно отвергает идею о его закреплении в Конституции. Также речь идет о контроле над границей, выводе иностранных войск, безопасности и других пунктах, без которых провести выборы нельзя.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" – суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", – заявил Дмитрий Кулеба.

Мережко считает, что все народные депутаты, независимо от фракций и политических предпочтений, готовы обсуждать документы, предусмотренные Минскими договоренностям.

"Но здесь необходимо, чтобы российская сторона занимала конструктивную и реалистичную позицию и придерживалась всех обязательств, возложенных на нее как в пределах Минских договоренностей, так и в пределах коммюнике Нормандского саммита", – уточнил глава комитета Рады по внешней политике.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль "не может похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне" с Украиной. Возможно, диалогу поспособствуют последствия коронакризиса и гнет санкций.