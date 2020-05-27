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Меркель выступила за сохранение санкций против России

Новости » Политика     27.05.2020 - 21:48
Меркель выступила за сохранение санкций против России
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Санкции будут сохраняться, пока не будет прогресса в минском процессе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.

Об этом Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - подчеркнула она.

Опубліковано Konrad-Adenauer-Stiftung Середа, 27 травня 2020 р.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил риски снятия санкций с России из-за мирового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Кроме того, в Европейском союзе отмечали, что санкции против России не мешают оказывать ей гуманитарную помощь.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Ангела МеркельСанкции против России
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