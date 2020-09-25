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Повышенные пенсии в 2021 году получат 10 млн украинцев

Автор: РБК-Украина

Пенсии в Украине повысят в 2021 году для 10 млн украинцев. Повышение будет происходить в пять этапов для разных категорий пенсионеров.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает правительственный портал.

По ее словам, наиболее защищенными будут пенсионеры с полным страховым стажем. У лиц старше 65 лет со страховым стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) минимальные выплаты вырастут на 500 гривен - до 2 600 гривен.

Кроме того, продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет, а также начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Напомним, ранее сообщалось, что доплаты пенсионерам старше 80 лет продлили на 2021 год. Также была установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам не стоит ждать социального обеспечения европейского уровня в ближайшее время.

"Думаю, что ожидать этого не надо. Но в следующем бюджетном году она (пенсия, - ред.) будет увеличена и все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", - сказал президент.

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