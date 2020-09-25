Підвищені пенсії у 2021 році отримають 10 млн українців

Пенсії в Україні підвищать у 2021 році для 10 млн українців. Підвищення відбуватиметься в п'ять етапів для різних категорій пенсіонерів.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає урядовий портал.

За її словами, найбільш захищеними будуть пенсіонери з повним страховим стажем. У осіб старше 65 років з страховим стажем 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки) мінімальні виплати зростуть на 500 гривень - до 2 600 гривень.

Крім того, продовжиться програма доплат для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років, а також розпочнеться програма для пенсіонерів старше 75 років з повним стажем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доплати пенсіонерам старше 80 років продовжили на 2021 рік. Також була встановлена дата щорічної індексації пенсій - 1 березня.

Також раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українцям не варто чекати соціального забезпечення європейського рівня найближчим часом.

"Думаю, що цього не треба чекати. Але в наступному бюджетному році вона (пенсія, - ред.) буде збільшена і все одно, в будь-якому разі, через кілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки", - сказав президент.