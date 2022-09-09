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Повышения минимальной зарплаты в следующем году не будет, - Минфин

Фото: минимальная зарплата в 2023 году повышаться не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проект государственного бюджета на 2023 году не предусматривает увеличения минимальной зарплаты. Она останется на уровне 6700 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года", - заявил заместитель министра финансов Роман Єрмоличев во время онлайн-встречи с представителями профсоюзов, работодателей, Минсоцполитики и Минэкономики по формированию основных показателей госбюджета 2023.

По его словам, в следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, "а некоторые из них будут даже увеличены".

"Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам", - добавил он.

Напомним, Минфин и работодатели выступают против повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6700 до 7250 гривен. Позиция Минфина заключается в сдерживании социальных расходов.

В то же время министр финансов Сергей Марченко сообщил, что у Минфина пока нет четкого ответа на вопрос, планируется ли индексация социальных стандартов, учитывая прогноз по высокой инфляции в этом и следующем году.

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Зарплата в Украине