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Підвищення мінімальної зарплати у наступному році не буде, - Мінфін

Фото: мінімальна зарплата у 2023 році підвищуватися не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проект державного бюджету на 2023 році не передбачає збільшення мінімальної зарплати. Вона залишиться на рівні 6700 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року", - заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки щодо формування основних показників держбюджету 2023.

За його словами, у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, "а деякі із них будуть навіть збільшені".

"Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам", - додав він.

Нагадаємо, Мінфін та роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати у 2023 році з 6700 до 7250 гривень. Позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у Мінфіну поки немає чіткої відповіді на питання, чи планується індексація соціальних стандартів, враховуючи прогноз по високій інфляції цього та наступного року.

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