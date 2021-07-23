Повышение ж/д тарифов будет иметь катастрофические последствия для коксохимов, - эксперт

НПО "Укркокс" рекомендует Министерству инфраструктуры Украины отозвать проект приказа о повышении железнодорожных тарифов , ведь такое решение экономически необоснованное и будет иметь катастрофические последствия для коксохимов Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо ассоциации в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в письме, рентабельность грузовых перевозок находится на высоком уровне, зато коксохимическая отрасль переживает кризис.

"Ситуация в коксохимической отрасли полностью зависит от динамики развития металлургии. Начиная со 2-го полугодия 2019 года металлургическая отрасль находится в состоянии кризиса. А за период 2014-2019 годов ущерб металлургов составил -118 млрд грн. В 2019 году украинские коксохимические предприятия сократили производство металлургического кокса на 7,1% по сравнению с 2018 годом - до 10 млн тонн. В 2020 году ситуация еще ухудшилась и состоялось 5% снижение производства металлургического кокса по сравнению с предыдущим годом", - добавляется в письме.

Аргументы, приведенные в проекте приказа по расходам на капитальные инвестиции АО "Укрзализныця" вызывают большие сомнения, ведь за предыдущие годы % выполнения планов капитальных инвестиций составил на уровне 50-60%, при том, что происходило повышение тарифов на грузовые перевозки с аналогичной аргументацией.

"Проектом приказа не было оценено влияние повышения тарифов на различные отрасли, в том числе на рост доли транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно, не проведена оценка рисков сокращения производства целых отраслей. Поэтому коксохимы Украины отмечают, что в текущей ситуации необходимо проводить государственную политику, которая в результате будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране. А не фокусироваться на выборочных неоднозначных решениях, которые в результате будут наносить ущерб ведущим отраслям в т.ч. коксохимам, и иметь негативное влияние на экономику Украины", - говорится в письме.