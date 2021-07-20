Железнодорожные тарифы требуют системного реформирования, а не выборочных повышений, - ФРТУ

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) направила письмо президенту Украины. В письме ФРТУ призывает Владимира Зеленского не допустить необоснованного повышения стоимости железнодорожных перевозок, которое приведет к негативным последствиям для " Большой стройки " и всей экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо ФРТУ.

Копия письма также направлена ​​премьер-министру, Министру инфраструктуры, руководителям других министерств и ведомств Украины.

ФРТУ отмечает, что предусмотрено проектом приказа резкое (до 52%) повышение тарифов на уже и так очень рентабельные железнодорожные грузовые перевозки, повлечет негативные последствия экономики Украины.

В частности, состоится дальнейшая переориентация грузов с железнодорожных на автомобильные перевозки. Как следствие, существенно возрастет нагрузка и ухудшится качество автодорог, это сведет на нет эффекты от реализации проекта президента Украины "Большая стройка".

Также вследствие увеличения стоимости перевозок основных строительных материалов (песок, щебень, цемент) уменьшится объем строительства, в том числе в рамках "Большой стройки".

Аналогичная ситуация и с перевозкой угля, ведь рост тарифов приведет к увеличению задолженности по заработной плате на шахтах, усилит кризис на украинских угольных предприятиях.

"ФРТУ не поддерживает и не согласовывает этот приказ Министерства инфраструктуры Украины. Мы считаем его вполне необоснованным, а приведенные в пояснительной записке к документу аргументы не выдерживают никакой критики и не содержат соответствующего экономического обоснования", - говорится в письме.

Федерация работодателей транспорта обращает внимание на системное невыполнение инвестиционных планов "Укрзализныци".

"Средства, которые много лет собирались из украинской экономики из-за увеличения тарифов якобы на инвестиции, УЗ использовала не по назначению. Например, в 2019 году благодаря повышению железнодорожных тарифов на 14,2% УЗ за счет украинских предприятий дополнительно получила 7 млрд грн, однако, выполнение плана капитальных инвестиций составил лишь 51% (факт -9,3 млрд грн). В 2020 году УЗ также не выполнило инвестиционную программу - при существенно пониженном плане в +12,6 млрд грн факт составил лишь 9,2 млрд грн. Нет оснований ожидать, что без полноценного руководства УЗ, в случае принятия этого проекта ситуация изменится", - добавляют в письме.

ФРТУ отмечает, что вместо повышения тарифов нужно назначить компетентный наблюдательный совет и правление, а также реформировать "Укрзализныцю". Речь идет о выделении из "Укрзализныци" отдельных компаний по видам деятельности - инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, вспомогательные направления.