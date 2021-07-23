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Підвищення залізничних тарифів матиме катастрофічні наслідки для коксохімів, - експерт

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 14:05
Підвищення залізничних тарифів матиме катастрофічні наслідки для коксохімів, - експерт Фото: підвищення тарифів "Укрзалізниці" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

НПО "Укркокс" рекомендує Міністерству інфраструктури України відкликати проєкт наказу про підвищення залізничних тарифів, адже таке рішення економічно необґрунтоване та матиме катастрофічні наслідки для коксохімів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист асоціації на адресу президента України Володимира Зеленського.

Як йдеться у листі, рентабельність вантажних перевезень знаходиться на високому рівні, натомість коксохімічна галузь переживає кризу.

"Ситуація в коксохімічній галузі цілковито залежить від динаміки розвитку металургії. Починаючи з 2-го півріччя 2019 металургійна галузь перебуває в стані кризи. А за період 2014-2019 років збиток металургів склав -118 млрд грн. У 2019 році українські коксохімічні підприємства скоротили виробництво металургійного коксу на 7,1% у порівнянні з 2018 роком - до 10 млн тонн. У 2020 році ситуація ще погіршилась та відбулось 5% зниження виробництва металургійного коксу в порівнянні з попереднім роком", - додається в листі.

Аргументи, які наведені в проекті наказу щодо витрат на капітальні інвестиції АТ "Укрзалізниця" викликають великі сумніви, адже за попередні роки % виконання планів капітальних інвестицій становив на рівні 50-60%, при тому, що відбувалось підвищення тарифів на вантажні перевезення з аналогічною аргументацією.

"Проектом наказу не було оцінено вплив підвищення тарифів на різні галузі, в тому числі на зростання частки транспортних витрат у кінцевій ціні продукції, а отже не проведена оцінка ризиків скорочення виробництва цілих галузей. Тому Коксохіми України зауважують, що в поточній ситуації необхідно проводити державницьку політику, що в результаті буде направлена на покращення економічної ситуації в країні. А не фокусуватись на вибіркових неоднозначних рішеннях, що в результаті будуть наносити збиток провідним галузям в т.ч. коксохімам, та матимуть негативний вплив на економіку України", - йдеться у листі.

Як повідомлялось, Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) направила лист до президента України. В листі ФРТУ закликає Володимира Зеленського не допустити необґрунтованого підвищення вартості залізничних перевезень, яке призведе до негативних наслідків для "Великого будівництва" та всієї економіки України.

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