Підвищення залізничних тарифів матиме катастрофічні наслідки для коксохімів, - експерт

НПО "Укркокс" рекомендує Міністерству інфраструктури України відкликати проєкт наказу про підвищення залізничних тарифів , адже таке рішення економічно необґрунтоване та матиме катастрофічні наслідки для коксохімів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист асоціації на адресу президента України Володимира Зеленського.

Як йдеться у листі, рентабельність вантажних перевезень знаходиться на високому рівні, натомість коксохімічна галузь переживає кризу.

"Ситуація в коксохімічній галузі цілковито залежить від динаміки розвитку металургії. Починаючи з 2-го півріччя 2019 металургійна галузь перебуває в стані кризи. А за період 2014-2019 років збиток металургів склав -118 млрд грн. У 2019 році українські коксохімічні підприємства скоротили виробництво металургійного коксу на 7,1% у порівнянні з 2018 роком - до 10 млн тонн. У 2020 році ситуація ще погіршилась та відбулось 5% зниження виробництва металургійного коксу в порівнянні з попереднім роком", - додається в листі.

Аргументи, які наведені в проекті наказу щодо витрат на капітальні інвестиції АТ "Укрзалізниця" викликають великі сумніви, адже за попередні роки % виконання планів капітальних інвестицій становив на рівні 50-60%, при тому, що відбувалось підвищення тарифів на вантажні перевезення з аналогічною аргументацією.

"Проектом наказу не було оцінено вплив підвищення тарифів на різні галузі, в тому числі на зростання частки транспортних витрат у кінцевій ціні продукції, а отже не проведена оцінка ризиків скорочення виробництва цілих галузей. Тому Коксохіми України зауважують, що в поточній ситуації необхідно проводити державницьку політику, що в результаті буде направлена на покращення економічної ситуації в країні. А не фокусуватись на вибіркових неоднозначних рішеннях, що в результаті будуть наносити збиток провідним галузям в т.ч. коксохімам, та матимуть негативний вплив на економіку України", - йдеться у листі.