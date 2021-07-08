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Из-за повышения тарифов на грузоперевозки УЗ потеряет еще больше клиентов, - эксперт

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Украина, Четверг 08 июля 2021 12:31
Из-за повышения тарифов на грузоперевозки УЗ потеряет еще больше клиентов, - эксперт Фото: повышение тарифов у "Укрзализныци" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, необходимо провести давно назревшую реформу "Укрзализныци". В противном случае финансовые проблемы УЗ лягут на бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление гендиректора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Вызывает настороженность желание как-то изменить тарифы, причем в сторону повышения, основываясь на нынешнем тарифном руководстве и нынешней модели УЗ, которая давно устарела. Мы неоднократно говорили о том, что все-таки необходимо завершить реформу УЗ - которая предусмотрена и жизненной необходимостью, и европейскими обязательствами Украины, и здравым смыслом", - сказал Гусак.

Он напомнил, что в рамках реформы должна быть проведена реорганизация УЗ с разделением на нескольких операторов. Прежде всего, на оператора инфраструктуры, оператора пассажирских перевозок и оператора грузовых перевозок. И лишь потом нужно поднимать вопрос тарифообразования.

"Там, где это возможно, тарифы будут регулироваться рынком, прежде всего в сегменте грузовых перевозок, где возможна конкуренция. Ну и отдельно, после реформирования и после выделения оператора инфраструктуры в отдельную компанию, благодаря чему четко станут понятны и затраты, и эффективность различных станций, различных участков железнодорожного пути. Тогда только можно вести речь о тарифах", - объяснил Гусак.

По его словам, сейчас же складывается впечатление, что необходимой реформой УЗ никто не хочет заниматься – ни наблюдательный совет, ни нынешнее правление. Вместо этого они пытаются в очередной раз повысить тарифы.

Он также напомнил, что за последние несколько лет УЗ потеряла значительный объем грузоперевозок, прежде всего, из-за того что бизнес ищет альтернативные, более приемлемые пути доставки своих грузов. По его мнению, новое повышение тарифов на ж\д перевозки лишь усилит эту негативную для УЗ тенденцию.

"За последние несколько лет УЗ потеряла 30-40 миллионов грузоперевозок. Это примерно 10%. И это не из-за экономического спада, потому что потенциальные клиенты УЗ переходят на альтернативные виды транспорта, прежде всего на автомобильный. За этот же период автомобильные перевозки в Украине выросли на 20-30 %. Клиенты просто бегут с УЗ. Безусловно, каждое новое повышение тарифов - это очередная потеря грузопотока, это очередная потеря доходов", - подчеркнул Гусак.

Как сообщалось, ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина заявила, что состояние АО "Укрзализныця" сегодня не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи.

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