Повышение зарплат бюджетников: Минэкономики дало разъяснение

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Руководители бюджетных учреждений должны внести изменения в штатное расписание с учетом новых окладов

Должностные оклады работников всех учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы с 1 августа 2020 года должны быть пересмотрены и установлены в штатных расписаниях в новых размерах. Новые оклады будут действовать до 1 января 2021 года.

Об этом говорится в разъяснении Минэкономики о применении норм постановления Кабинета министров от 26 августа № 750 "О повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы".

Как отмечается в документе, размеры должностных окладов работников отдельных отраслей бюджетной сферы определяются на основе Единой тарифной сетки. Кроме этого в отдельных нормативно-правовых актах предусмотрена норма, что размеры месячных окладов (тарифных ставок) работников изменяются в установленном порядке пропорционально повышению должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТС.

В Минэкономики напомнили, что 1 января 2020 года должностные оклады рассчитывались исходя из размера должностного оклада работника I тарифного разряда, установленного в размере 2 102 грн, что в соотношении к минимальной заработной плате (4 723 грн) составило 44,5%.

В то же время Рада внесла изменения в закон о госбюджете и повысила минимальную зарплату с 1 сентября до 5 000 гривен.

После этого правительство своим постановлением № 750 увеличило должностной оклад работника 1 тарифного до 2 225 гривен для сохранения действующего соотношения с минимальной зарплатой.

"Постановление № 750 является отдельным, определенным во времени - на период с 01.09.2020 до 31.12.2020 - решением правительства относительно установления размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС, а также размеров должностных окладов работников по всей тарифной сетке", - говорится в разъяснении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 августа повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен. Ставка бюджетников повышается с 1 сентября 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.