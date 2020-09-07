Підвищення зарплат бюджетників: Мінекономіки дало роз’яснення

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Керівники бюджетних установ повинні внести зміни до штатного розпису з урахуванням нових окладів

Посадові оклади працівників усіх установ, закладів та організацій бюджетної сфери з 1 серпня 2020 року мають буті переглянуті та встановлені у штатних розписах у нових розмірах. Нові оклади будуть діяти до 1 січня 2021 року.

Про це йдеться в роз’ясненні Мінекономіки щодо застосування норм постанови Кабінету міністрів від 26 серпня № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери".

Як зазначається в документі, розміри посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери визначаються на основі Єдиної тарифної сітки. Крім цього в окремих нормативно-правових актах передбачена норма, що розміри місячних окладів (тарифних ставок) працівників змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС.

У Мінекономіки нагадали, що 1 січня 2020 року посадові оклади розраховувались виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду, встановленого у розмірі 2 102 грн, що у співвідношенні до мінімальної заробітної плати (4 723 грн) склало 44,5%.

Водночас Рада внесла зміни до закону про держбюджет та підвищила мінімальну зарплату з 1 вересня до 5 000 гривень.

Після цього уряд своєю постановою № 750 збільшив посадовий оклад працівника 1 тарифного до 2 225 гривень для збереження діючого співвідношення з мінімальною зарплатою.

"Постанова № 750 є окремим, визначеним у часі - на період з 01.09.2020 до 31.12.2020 - рішенням уряду щодо встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, а також розмірів посадових окладів працівників за всією тарифною сіткою", - йдеться в роз’ясненні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 серпня підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.