Повышение ренты на украинский газ приведет к падению добычи и поступлениям в бюджет, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, первого заместителя председателя комитета Рады по вопросам энергетики Алексея Кучеренко.

"Я не думаю, что Данило Гетманцев способен вообще просчитать комплексно последствия этих своих поспешных решений. Сейчас основной козырь у него, что он хочет поступления в бюджет теоретически поднять. А я могу сказать одно, что это приведет к сокращению поступлений в бюджет", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кучеренко, энергетический комитет Рады не может поддержать данный проект закона из-за катастрофических последствий для отрасли.

"Если все-таки собираются добывать свой газ, то нужно специалистов слушать. И я надеюсь, что коллеги из комитета нашего профильного энергетического меня услышат. Потому что мы обязательно этот законопроект должны рассмотреть и не можем его поддержать в таком виде", - отметил нардеп.

Кучеренко допустил, что автором идеи о повышении налогов на добычу газа является НАК "Нафтогаз Украины", растративший средства на закупку природного газа.