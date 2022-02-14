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Повышение ренты на украинский газ приведет к падению добычи и поступлениям в бюджет, - нардеп

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 11:42
Повышение ренты на украинский газ приведет к падению добычи и поступлениям в бюджет, - нардеп Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Идея "Слуги народа" повысить налоги на добычу украинского газа (ренты) очень быстро приведет к уменьшению доходов государственного бюджета из-за падения объемов добычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, первого заместителя председателя комитета Рады по вопросам энергетики Алексея Кучеренко.

"Я не думаю, что Данило Гетманцев способен вообще просчитать комплексно последствия этих своих поспешных решений. Сейчас основной козырь у него, что он хочет поступления в бюджет теоретически поднять. А я могу сказать одно, что это приведет к сокращению поступлений в бюджет", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кучеренко, энергетический комитет Рады не может поддержать данный проект закона из-за катастрофических последствий для отрасли.

"Если все-таки собираются добывать свой газ, то нужно специалистов слушать. И я надеюсь, что коллеги из комитета нашего профильного энергетического меня услышат. Потому что мы обязательно этот законопроект должны рассмотреть и не можем его поддержать в таком виде", - отметил нардеп.

Кучеренко допустил, что автором идеи о повышении налогов на добычу газа является НАК "Нафтогаз Украины", растративший средства на закупку природного газа.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

Как сообщалось, ранее депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявлял, что увеличение ренты на добычу украинского газа приведет к снижению собственной добычи и вернет Украину в зависимость от России и "Газпрома".

Также аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрий Хорошун уверен, что повышение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны.

А народный депутат Людмила Буймистер заверила, что планы повысить налоги для добычи украинского газа до рекордных 70% приведут к остановке бурения новых скважин и заставят Украину просить газ у РФ.

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