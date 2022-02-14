Підвищення ренти на український газ призведе до падіння видобутку і надходжень до бюджету, - нардеп

Ідея "Слуги народу" підвищити податки на видобуток українського газу (ренти) дуже швидко призведе до зменшення доходів державного бюджету через падіння обсягів видобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, першого заступника голови комітету Ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

"Я не думаю, що Данило Гетманцев здатний взагалі прорахувати комплексно наслідки цих своїх поспішних рішень. Зараз основний козир у нього, що він хоче надходження в бюджет теоретично підняти. А я можу сказати одне, що це призведе до скорочення надходжень у бюджет", - заявив Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кучеренка, енергетичний комітет Ради не може підтримати даний проект закону через катастрофічні наслідки для галузі.

"Якщо все-таки збираються видобувати свій газ, то треба фахівців слухати. І я сподіваюся, що колеги з комітету нашого профільного енергетичного мене почують. Бо ми обов’язково цей законопроект мусимо розглянути і не можемо його підтримати в такому вигляді", - зазначив нардеп.

Кучеренко допустив, що автором ідеї про підвищення податків на видобуток газу є НАК "Нафтогаз України", який розтратив кошти на закупівлю природного газу.