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Підвищення ренти на український газ призведе до падіння видобутку і надходжень до бюджету, - нардеп

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 11:42
Підвищення ренти на український газ призведе до падіння видобутку і надходжень до бюджету, - нардеп Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ідея "Слуги народу" підвищити податки на видобуток українського газу (ренти) дуже швидко призведе до зменшення доходів державного бюджету через падіння обсягів видобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, першого заступника голови комітету Ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

"Я не думаю, що Данило Гетманцев здатний взагалі прорахувати комплексно наслідки цих своїх поспішних рішень. Зараз основний козир у нього, що він хоче надходження в бюджет теоретично підняти. А я можу сказати одне, що це призведе до скорочення надходжень у бюджет", - заявив Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кучеренка, енергетичний комітет Ради не може підтримати даний проект закону через катастрофічні наслідки для галузі.

"Якщо все-таки збираються видобувати свій газ, то треба фахівців слухати. І я сподіваюся, що колеги з комітету нашого профільного енергетичного мене почують. Бо ми обов’язково цей законопроект мусимо розглянути і не можемо його підтримати в такому вигляді", - зазначив нардеп.

Кучеренко допустив, що автором ідеї про підвищення податків на видобуток газу є НАК "Нафтогаз України", який розтратив кошти на закупівлю природного газу.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Як повідомлялося, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що збільшення ренти на видобуток українського газу призведе до зниження власного видобутку і поверне Україну в залежність від Росії та "Газпрому".

Також аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитро Хорошун упевнений, що підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) призведе до погіршення інвестиційної привабливості країни.

А народний депутат Людмила Буймістер запевнила, що плани підвищити податки для видобутку українського газу до рекордних 70% призведуть до зупинки буріння нових свердловин і змусять Україну просити газ у РФ.

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