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Повышение ренты за добычу железной руды портит инвестклимат, - эксперт

Новости » Экономика    21.10.2019 - 13:34
Повышение ренты за добычу железной руды портит инвестклимат, - эксперт
Фото: Сергей Фурса (my.ua)

Налоговые изменения лоббирует Коломойский, считает Фурса

Налоговые законодательные инициативы, к лоббированию которых может быть причастен олигарх Игорь Коломойский, еще больше ухудшают инвестиционный климат в Украине. Такое мнение выразил экономический эксперт Сергей Фурса.

"Во многом все зависит от судебной реформы и реформы СБУ. Суд и СБУ – две главные проблемы Украины. Они "щемят" бизнес. Огромное разочарование вызывает откат земельной реформы, когда вместо либеральной модели выбирают модель очень спокойненько, которая не станет сигналом для инвесторов", - подчеркнул Фурса.

Крупнейший приток инвестиций, по словам эксперта, в последние годы был в возобновляемую энергетику – солнце и ветер. Сейчас власть пытается инициировать пересмотр тарифов в этой сфере, что тоже будет плохим сигналом инвесторам.

По словам Фурсы, некоторые налоговые изменения, которые предлагает власть в законопроектах №1053 и №1073, есть позитивы. Но есть и негативные, как в №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

"Инициативу по железной руде (№1210) критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды – это было чистое желание Коломойского, которое возникло ниоткуда, которое не отвечает нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат", - отмечает Фурса.

Напомним, как заявили в Федерации работодателей, принятие непродуманных изменений в Налоговый кодекс в законопроекте 1210 может нанести значительный ущерб украинской экономике.

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Новости Украины Налогижелезная рудаИгорь Коломойский
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