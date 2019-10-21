ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підвищення ренти за видобуток залізної руди псує інвестклімат, - експерт

Новини » Економіка    21.10.2019 - 13:34
Підвищення ренти за видобуток залізної руди псує інвестклімат, - експерт
Фото: Сергій Фурса (my.ua)

Податкові зміни лобіює Коломойський, вважає Фурса

Податкові законодавчі ініціативи, до лобіювання яких може бути причетний олігарх Ігор Коломойський, ще більше погіршують інвестиційний клімат в Україні. Таку думку висловив економічний експерт Сергій Фурса.

"Багато в чому все залежить від судової реформи і реформи СБУ. Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес. Величезне розчарування викликає відкат земельної реформи, коли замість ліберальної моделі вибирають модель дуже спокійненько, яка не стане сигналом для інвесторів", - підкреслив Фурса.

Найбільший приплив інвестицій, за словами експерта, останніми роками був у відновлювану енергетику – сонце і вітер. Зараз влада намагається ініціювати перегляд тарифів у цій сфері, що теж буде поганим сигналом інвесторам.

За словами Фурси, деякі податкові зміни, які пропонує влада в законопроєктах №1053 і №1073, є позитиви. але є й негативні, як у №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

"Ініціативу щодо залізної руди (№1210) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло нізвідки, яке не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат", - наголошує Фурса.

Нагадаємо, як заявили у Федерації роботодавців, прийняття непродуманих змін в Податковий кодекс в законопроекті 1210 може завдати значної шкоди українській економіці.

Групи впливу: як "Слуга народу" намагається зберегти монокоаліцію У Раді пропонують внести новий законопроект замість скандального №1210
Новини України Податкижелезная рудаІгор Коломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся