ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Законопроект 1210 может нанести значительный ущерб экономике, - глава ФРУ

Новости » Политика    11.10.2019 - 12:30
Законопроект 1210 может нанести значительный ущерб экономике, - глава ФРУ
Иллюстративное фото (facebook.com UkrainianEmployers)

Глава ФРУ отметил, что налоговые законопроекты еще недоработанные

Принятие непродуманных изменений в Налоговый кодекс в законопроекте 1210 может нанести значительный ущерб украинской экономике. Так прокомментировали законодательную инициативу глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и заслуженный экономист Украины Виктор Суслов, сообщает "112 Украина".

Наибольшие обсуждения, возникшие вокруг предложений законопроекта относительно налогообложения добычи железной руды - не утихают. Налоговые законопроекты еще недоработанные и как следствие могут нанести ущерб отечественной экономике, считает Олейник.

"Цена, себестоимость с этими новыми нагрузками, с новой рентой и логистика доставки говорят, что наша продукция будет неконкурентной. И вопрос: зачем государству иметь такую политику, которая убивает нашего работодателя, которая убивает экспорт и которая не способствует тому, чтобы инвестиции шли в Украину? Я надеюсь все таки, что здравый смысл у депутатов есть, и что они прислушаются к реальному сектору экономики, и что любая законодательная инициатива должна обсуждаться среди участников рынка", - отметил он.

Эксперты отмечают, законопроект 1210 может негативно повлиять на экономику как в части отдельных предприятий, так и государства в целом. Ведь с принятием изменений рентная ставка для горно-добывающих предприятий возрастет и будет больше в 10 раз чем в Российской Федерации.

"Хочется пожелать только депутатам не спешить, в они сейчас спешат. Тут надо очень внимательно считать, потому что непродуманные шаги могут нанести очень большой ущерб украинской экономике", - убежден Суслов.

Эксперты подчеркивают: изменения стоит начинать весной в рамках налоговой реформы, как отмечал ранее премьер-министр.

В комитете ВР прогнозируют тотальное закрытие бизнеса из-за налоговых инициатив В Раде не могут до конца разобраться с налоговыми законопроектами
Новости Украины Налоговый кодексФРУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь