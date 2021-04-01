Повышение пенсий, тарифов Укрзализныци и новая цена на газ: что изменится с 1 апреля

Увеличение пенсионного возраста для женщин

С 1 апреля 2021 года возраст выхода женщин на пенсию повышается до 60 лет. Это последний этап увеличения пенсионного возраста, в соответствии с законом "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Женщины, которые родились позже 1 апреля 1961 года, смогут выйти на пенсию только в 60 лет. При этом украинки с датой рождения от 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года имеют право на пенсию в возрасте 59 лет и 6 месяцев.

Согласно закону, пенсионный возраст для женщин начал увеличиваться в 2011 году - с 55 лет ежегодно на 6 месяцев. К 1 апреля 2021 года он составил 60 лет, но при наличии необходимого страхового стажа.

Так, для выхода на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста 60 лет в 2021 году стаж должен быть не менее 28 лет как у женщин, так и у мужчин.

Если стажа не хватает, то право на назначение выплат можно будет получить только в 63 года (стаж от 18 лет) или в 65 лет (стаж от 15 лет). Также предусматривается возможность докупить годы страхового стажа.

Перерасчет пенсий

Около 2 млн украинцев в апреле получат повышенные пенсии. Перерасчет сделают работающим гражданам пенсионного возраста, которым пенсии были назначены или пересчитаны более двух лет назад - до 1 апреля 2019 года.

Таким образом, на прибавку могут рассчитывать граждане, которые имеют свыше 24 месяцев дополнительного стажа после выхода на пенсию. Этот срок не зависит от перерывов в работе.

Размер увеличения выплат определяется индивидуально исходя из дохода, с которого рассчитывается пенсия. Для перерасчета гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Тарифы на газ

1 апреля перестает действовать ограничение цены на газ для бытовых потребителей, которое установил Кабмин с февраля на уровне 6,99 грн за кубометр с НДС.

Согласно данным портала "Газправда", большая часть газоснабжающих компаний и в апреле продолжат продавать газ потребителям по цене 6,99 грн/куб.м без учета стоимости распределения.

Тариф "Нафтогаза" в этом месяце остался неизменным - 6,86 грн/куб.м. Однако ряд компаний повысили стоимость.

Так, самая высокая цена у ООО "Азовгаз" - 8,85 грн/куб.м. В Херсонской и Черновицкой областных энергопоставляющих компаниях установлен тариф 8,3 грн/куб.м.

ООО "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги", "Донецкие энергетические услуги (YASNO)" предлагают своим клиентам газ по цене 7,89 гривен за кубометр.

Фото: цены на газ в апреле (gazpravda.com.ua)

Завершается отопительный сезон

В первой половине апреля в Украине традиционно заканчивается отопительный сезон. Конкретная дата отключения теплоснабжения зависит от температуры воздуха - в течение 3-х суток она должна быть выше +8 градусов по Цельсию.

Однако местные власти ряда городов уже озвучили планируемые сроки завершения отопительного сезона:

Днепр - с 1 апреля;

Павлоград - с 1 апреля;

Киев - с 5 апреля;

Одесса - с 5 апреля;

Мариуполь - 5-10 апреля;

Луцк - 7-8 апреля;

Харьков - с 15 апреля;

Кропивницкий - с 15 апреля.

Новая программа медицинских гарантий

Обновленная программа медгарантий для украинцев на 2021 год начинает действовать с 1 апреля. Она включает пакет из 35 медицинских услуг, которые предоставляются бесплатно при наличии заключенной декларации с семейным врачом.

Программа охватывает такие виды помощи: первичная, специализированная и высокоспециализированная помощь, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет и медицинская помощь при беременности и родах.

Ведение беременности в амбулаторных условиях выделено в отдельный пакет услуг. Женщины смогут получать такие виды помощи бесплатно: взятие на учет, разработка плана ведения беременности, анализы и инструментальные обследования, в т.ч. УЗИ, занятия в школе будущих родителей, направление в стационар при необходимости, консультации и ведение послеродового периода.

Бесплатными будут некоторые стоматологические услуги: первичный осмотр, ургентная помощь детям и взрослым, обезболивание.

В Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрены бесплатные пакеты стационарной помощи пациентам с COVID-19, а также вакцинация от коронавируса.

Кроме того, украинцы смогут обратиться к ряду врачей без направления: к гинекологу, психиатру, наркологу, фтизиатру, педиатру, к стоматологу для оказания ургентной помощи. Визит пациента к данным специалистам оплатит НСЗУ.

Фото: список врачей для обращения без направления (t.me/NSZU_gov)

При этом оказание экстренной помощи остается бесплатным для всех категорий населения без направлений и деклараций.

Отмена зеленых карт в метро Киева

С сегодняшнего для прекращено использование зеленых проездных карт в столичном метрополитене. Начиная с 1 апреля 2021 оплатить стоимость поездки можно только электронным билетом несколькими способами:

картой Kyiv Smart Card;

бесконтактной банковской картой;

через мобильное приложение (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

одноразовым билетом с QR-кодом.

Разовый билет и карту Kyiv Smart Card можно купить в кассах метро и терминалах самообслуживания на станциях. Транспортная карточка дает возможность приобрести 50 поездок за один раз со скидкой до 1,5 грн за каждую. Пополнять Kyiv Smart Card можно в кассах, терминалах, через приложение "Киев Цифровой".

"Укрзализныця" повышает цену билетов

Стоимость проезда в поездах "Укрзализныци" будет расти поэтапно в течение этого года. С апреля билеты дорожают на 2%, а до конца 2021-го тарифы вырастут на 22%.

Согласно приказу Мининфраструктуры, с 1 апреля по 31 декабря 2021 года к стоимости проезда пассажиров железнодорожного транспорта будет применяться коэффициент индексации 1,02.

Кипр открывает границы

С 1 апреля туристам из Украины разрешается въезд на Кипр без прохождения карантина, однако придется сдать два теста на COVID-19.

Так, обязательным условием для прибывающих в Республику Кипр является наличие отрицательного результата ПЦР-исследования. Тест следует сделать в течение 72 часов до вылета.

Кроме того, по прибытии на Кипр украинцам необходимо будет пройти еще одно обследование на коронавирус за свой счет, и до получения результата соблюдать самоизоляцию.