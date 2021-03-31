Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому повысят выплаты

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 апреля 2021 года проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут пересчитаны примерно для 2 млн человек.

Согласно закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Этот срок не зависит от перерывов в работе. Перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально.

Таким образом, перерасчет пенсий будет проведен не для всех граждан. По данным Госстата, на сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров. Из них вышли на пенсию в течение двух последних лет около 700 тысяч. Таким образом, перерасчет будет проведен примерно для 2 млн пенсионеров.

Расчеты показывают, что примерный размер прибавки может составить около 2% от размера пенсии. К примеру, при 6000 гривнах, это 120 грн. Если зарплата работающих на пенсии стала меньше, он имеет право учитывать средний заработок за предыдущий период;

Для перерасчета пенсий гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета", - говорится в законе.