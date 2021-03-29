Власти Кипра назвали условия для въезда украинцев с 1 апреля

Власти Кипра внесли Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд в республику с 1 апреля при соблюдении ряда требований. Прибывающие должны в течение 72 часов до вылета пройти исследование методом ПЦР и представить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом говорится в обнародованном 29 марта перечне Минздрава Кипра .

В документе отмечается, что прибывающие из стран красной зоны, куда вошла и Украина, должны: пройти лабораторное исследование методом ПЦР в течение 72 часов до вылета и представить отрицательный результат теста. Кроме того, по прибытии в Республику Кипр необходимо пройти лабораторное исследование.

Стоимость обследования прибывающие будут оплачивать сами. Кроме того, после сдачи теста необходимо оставаться в самоизоляции до получения результата.

Принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) власти Кипра пересматривают еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) с учетом эпидемической ситуации в той или иной стране.