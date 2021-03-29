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Власти Кипра назвали условия для въезда украинцев с 1 апреля

Новина українською → Кипр, Понедельник 29 марта 2021 16:05
Власти Кипра назвали условия для въезда украинцев с 1 апреля Фото: аэропорт (Adam Berry/Getty Images)
Автор: RBC.UA

Власти Кипра внесли Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд в республику с 1 апреля при соблюдении ряда требований. Прибывающие должны в течение 72 часов до вылета пройти исследование методом ПЦР и представить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом говорится в обнародованном 29 марта перечне Минздрава Кипра.

В документе отмечается, что прибывающие из стран красной зоны, куда вошла и Украина, должны: пройти лабораторное исследование методом ПЦР в течение 72 часов до вылета и представить отрицательный результат теста. Кроме того, по прибытии в Республику Кипр необходимо пройти лабораторное исследование.

Стоимость обследования прибывающие будут оплачивать сами. Кроме того, после сдачи теста необходимо оставаться в самоизоляции до получения результата.

Принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) власти Кипра пересматривают еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) с учетом эпидемической ситуации в той или иной стране.

Напомним, кипрские власти включили Украину в "серую зону", из которой въезд разрешался только по специальному разрешению. Ранее в распоряжение РБК-Украина поступил документ Министерства туризма Кипра, в котором говорится о том, что Кипр официально открывается для украинских туристов с 1 апреля без прохождения карантина.

РБК-Украина писало, в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов.

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