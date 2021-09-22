Повышение налогов может спровоцировать в Украине экономический кризис, - эксперт

Экономист напомнил, что сейчас цены и сырье на мировых рынках начали резко снижаться, и, очевидно, это негативно скажется на работе отечественных экспортеров, ведь мы экспортируем в основном сырье, а также на экономике Украины в целом.

"На сегодняшний момент мы наблюдаем стремительное падение цен на железную руду и металлургическую продукцию. Вчера, например, цена на металлургическую руду упала ниже 100 долларов за тонну, при том, что еще весной этого года было более 220 долларов. То есть кризис в Китае, "связанный с девелоперским бизнесом, который формирует треть ВВП Китая может обвалить очень существенно цены на металлургическую продукцию", - пояснил Кушнирук.

По его словам, в этом году, Украина имеет определенные положительные сдвиги в экономическом росте за счет аграрного сектора, ведь получили хороший урожай. Однако этот позитив, по мнению экономиста, не перекроет проблемы, связанные с падением мировых цен на остальную часть позиций украинских экспортеров.

"Кроме того, вообще мир может скатиться в новую волну экономического кризиса, в том числе усиленный новой волной пандемии", - прогнозирует Кушнирук.

По его словам, при таких условиях повышение налогов для бизнеса, которое предлагает правительство в законопроекте 5600, является чрезвычайно плохой идеей, что может спровоцировать экономический кризис в Украине.

"Эти все идеи о повышении налогов, к тому же буквально с января следующего года, они крайне нелепы и могут иметь очень плохие последствия для бизнеса, который и так страдает от огромных проблем, связанных как с объективными обстоятельствами, в том числе и с пандемией, так и просто некомпетентностью наших чиновников", - подчеркнул Кушнирук.