ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Повышение налогов лишает Украину последних инвесторов, - Южанина

Новина українською →
Киев, Среда 19 мая 2021 12:07
Повышение налогов лишает Украину последних инвесторов, - Южанина Фото: Нина Южанина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Иностранные инвесторы покидают Украину из-за бесконечных налоговых инициатив правительства.

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Украина 24"

"У нас тема популярная - поднимать бесконечно налоговую нагрузку. Главное для крупных компаний - прозрачность. Сделайте постепенное повышение в течение 5-7 лет, чтобы все знали, к чему готовиться. Тогда это правильно. Но если вы в лоб хотите поднять за полгода такие ставки, не учитывая ситуацию на рынке, то вы просто выбиваете из Украины настоящих инвесторов", - пояснила Южанина.

Она напомнила, что в прошлом году инвесторы вывели десятки миллиардов гривен из Украины из-за непрогнозируемой налоговой политики власти и постоянного изменения законодательства. При таких условиях, по ее мнению, не стоит надеяться на приход новых инвесторов.

"По последней информации, в 2020 году реально белые действующие предприятия вывели из Украины десятки миллиардов инвестиций. И точно такие суммы уже выведены за четыре месяца уже в этом году", - рассказала Южанина.

Напомним, ранее народный депутат, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что власть должна помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, и нужно расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что в Украине сегодня 49% экономики в тени, поэтому властям нужно снижать налоги минимум вдвое для детенизации, а не повышать фискальную нагрузку.

Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Нина Южанина Налоги инвесторы
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине