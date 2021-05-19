Повышение налогов лишает Украину последних инвесторов, - Южанина

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Украина 24"

"У нас тема популярная - поднимать бесконечно налоговую нагрузку. Главное для крупных компаний - прозрачность. Сделайте постепенное повышение в течение 5-7 лет, чтобы все знали, к чему готовиться. Тогда это правильно. Но если вы в лоб хотите поднять за полгода такие ставки, не учитывая ситуацию на рынке, то вы просто выбиваете из Украины настоящих инвесторов", - пояснила Южанина.

Она напомнила, что в прошлом году инвесторы вывели десятки миллиардов гривен из Украины из-за непрогнозируемой налоговой политики власти и постоянного изменения законодательства. При таких условиях, по ее мнению, не стоит надеяться на приход новых инвесторов.

"По последней информации, в 2020 году реально белые действующие предприятия вывели из Украины десятки миллиардов инвестиций. И точно такие суммы уже выведены за четыре месяца уже в этом году", - рассказала Южанина.