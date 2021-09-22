Підвищення податків може спровокувати в Україні економічну кризу, - експерт

Підвищення податків для бізнесу в умовах наближення економічної кризи матиме погані наслідки для економіки України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економічного експерта Бориса Кушнірука.
Економіст нагадав, що наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись, і, вочевидь, це негативно позначиться на роботі вітчизняних експортерів, адже ми експортуємо переважно сировину, а також на економіці України в цілому.
"На сьогоднішній момент ми спостерігаємо стрімке падіння цін на залізну руду і металургійну продукцію. Вчора, наприклад, ціна на металургійну руду впала нижче 100 доларів за тону, при тому, що ще весною цього року було більше 220 доларів. Тобто криза в Китаї, пов’язана з девелоперським бізнесом, який формує третину ВВП Китаю може обвалити дуже суттєво ціни на металургійну продукцію", - пояснив Кушнірук.
За його словами, цього року, Україна має певні позитивні зрушення в економічному зростанні за рахунок аграрного сектору, адже отримали хороший врожай. Проте цей позитив, на думку економіста, не перекриє проблеми, пов’язані з падінням світових цін на іншу частину позицій українських експортерів.
"Крім того, взагалі світ може скотитися в нову хвилю економічної кризи, в тому числі посилену новою хвилею пандемії", - прогнозує Кушнірук.
За його словами, за таких умов підвищення податків для бізнесу, який пропонує уряд в законопроекті 5600, є надзвичайно поганою ідеєю, що може спровокувати економічну кризу в Україні.
"Ці всі ідеї про підвищення податків, до того ж буквально з січня наступного року, вони є вкрай недолугими і можуть мати дуже погані наслідки для бізнесу, який і так потерпає від величезних проблем, пов’язаних як з об’єктивними обставинами, в тому числі і з пандемією, так і просто некомпетентністю наших можновладців", - наголосив Кушнірук.
Раніше економічний експерт Андрій Новак заявив, що підвищення податків для бізнесу призведе до зростання тіньової економіки та девальвації гривні, і наголосив - в умовах кризи податкове навантаження потрібно знижувати.
Водночас народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що якщо законопроект про податкові зміни №5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростанню цін та зубожінню українців.
Нагадаємо, 1 липня Верховна рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.