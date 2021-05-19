ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко

Новина українською →
Киев, Среда 19 мая 2021 10:53
Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире "Украина 24", комментируя налоговые инициативы правительства.

"В Украине сегодня 49% экономики в тени. Нам нужно в корне менять налоговую систему для всех. Нам надо менять базу налогообложения, которая сегодня в тени, и снижать минимум вдвое налоги", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, инициатива властей по увеличению налоговой нагрузки на бизнес приведет к его уничтожению. Она подчеркнула: такими действиями власть разрушает будущее страны.

"Они движутся совсем по другой стратегии, которая несовместима с ростом украинской экономики, с укреплением наших украинских товаропроизводителей. Они сегодня по сути разрушают шанс Украины стать сильной индустриальной державой, в том числе и в сфере высоких технологий", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

В то же время в Федерации работодателей отметили: предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Тимошенко Налоги
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине