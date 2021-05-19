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Підвищення податків несумісне зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко

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Київ, Середа 19 травня 2021 10:53
Підвищення податків несумісне зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі "Україну 24", коментуючи податкові ініціативи уряду.

"В Україні сьогодні 49% економіки в тіні. Нам потрібно докорінно міняти податкову систему для всіх. Нам треба міняти базу оподаткування, яка сьогодні в тіні, і знижувати мінімум вдвічі податки", - сказала Тимошенко.

На її думку, ініціативи влади щодо збільшення податкового навантаження на бізнес призведуть до його знищення. Вона наголосила: такими діями влада руйнує майбутнє країни.

"Вони рухаються зовсім по іншій стратегії, яка несумісна зі зростанням української економіки, зі зміцненням наших українських товаровиробників. Вони сьогодні по суті руйнують шанс України стати сильною індустріальною державою, в тому числі і у сфері високих технологій", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.

Водночас у Федерації роботодавців зазначили: запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Як відомо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

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