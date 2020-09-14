Повышение "минималки" и помощь пенсионерам: представлен проект госбюджета

Министерство финансов представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Проект документа направлен на рассмотрение правительства.
Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета:
В Минфине добавили, что проект госбюджета будет вынесен на рассмотрение парламента вовремя.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект госбюджета на 2021 год поступит на рассмотрение Рады на этой неделе.
Также премьер назвал курс доллара, заложенный в проект государственного бюджета на 2021 год.
Кроме этого Шмыгаль отметил, что Минфин сбалансировал основу госбюджета на 2021 год.